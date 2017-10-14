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Özersay: “Koalisyonlar ülkeye yarar sağlamaz”

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Özersay: “Koalisyonlar ülkeye yarar sağlamaz”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tek başına iktidarın hem gerekli, hem mümkün olduğunu vurgulayarak, koalisyon hükümetlerinin ülkeye yarar sağlamadığını kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Parti Genel Başkanı Kudret Özersay Bahçeli köyünü ziyaret etti. 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay,  koalisyon hükümetlerinin son 20 yıldır menfaat pazarlıklarına dayalı kurulduğunu iddia ederek,  ülkedeki sorunların köklü ve kalıcı şekilde çözümü için, güçlü bir siyasi iradeyle tek başına iktidara gerek olduğunu ifade etti. 

Özersay, koalisyonların, kuruluşlarından dağılmalarına varıncaya kadar, toplumun yararını düşünmeyen kısır bir pazarlığa dönüştüğü için, ülkeye bir yarar sağlamadığını, şartlar nedeniyle bundan sonra da sağlamayacağını savundu. 

HP’nin ülkeyi ayağa kaldıracak değişimi yapmaya hazır olduğunu kaydeden Özersay,  halkın çok geniş bir kesiminin geçmişte görevde yer alıp da hukuka aykırı işlemlerle devleti zarara uğratanlardan hesap sorulmasını talep ettiğini, bu konunun  HP’nin kuruluş ilkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Özersay,  Meclis’teki vekillerin “ben ne zaman Bakan olacağım” derdine düştüklerini, bakan olanların da tekrar milletvekili seçilebilmek için sadece oy alabileceği bölge ve kesimlere menfaat sağlamaya yöneldiğini ileri sürerek, Halkın Partisi olarak  bu yapıyı değiştireceklerini,  bakanların büyük bölümünü Meclis dışından atayacaklarını belirtti.

Özersay, eski siyaset anlayışına sahip olan siyasi partilerin milletvekillerini dönüşümlü olarak bakan atadıklarını,  konulardan anlamayanların  her bakanlığı yapmaya kalkıştıklarını,  yeniden seçilmek için halkın yararını değil seçimi düşünerek hareket ettiklerini savundu. 

Özersay, Esentepe Belediyesinde işçi olarak çalışanların  dört aydır  maaş alamadıklarını üzüntüyle öğrendiklerini,  bu mağduriyetin derhal giderilmesi gerektiğini de ifade etti.

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