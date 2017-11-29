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Özersay: “Koalisyonlarda ortağınızdan hesap soramazsınız”

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Özersay: “Koalisyonlarda ortağınızdan hesap soramazsınız”
Özersay, “Halk, Halkın Partisi’ni yürekten kucaklıyor ve bu sahiplenmenin tek başına iktidarı mümkün kılacağını düşünüyoruz” dedi.

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, verdikleri sözleri tutmak istedikleri ve halkı hayal kırıklığına uğratmak istemedikleri için halktan güçlü bir destek talep ettiklerine dikkat çekerek, “Halk, Halkın Partisi’ni yürekten kucaklıyor ve bu sahiplenmenin tek başına iktidarı mümkün kılacağını düşünüyoruz” dedi.

Özersay HP Basın Bürosu aracılığı yaptığı açıklamada, "mevcut statükonun yaratıcısı ya da sonradan ortağı olan siyasi partilerle koalisyon kurmanın aslında !ben hesap sormayacağım' demekle aynı anlama geleceğini" savunarak, bu partilerle koalisyon kurulması durumunda, koalisyon ortağı olan partiden belediye başkanları hakkındaki Sayıştay raporlarının üzerine gidilmesinin; Başbakanlık Denetleme tarafından hazırlanan yolsuzluk dosyalarının sonuçlandırılmasının ve batık kredilerin sorumlularının hesap vermesinin özellikle geçmişte hükümetlerde yer almış olan koalisyon ortağı parti tarafından engelleneceğini düşündüklerini ve koalisyona bunun için karşı çıktıklarını belirtti.


Kısa süre önce bazı kamu bankalarından verilen kredilerle ilgili olarak ortada “bankaların zarara uğratılarak batık krediler verildiği” yönünde saptamalar olduğunu ileri süren Özersay “Halkın Partisi batık kredi kararlarını veren banka yönetim kurulu üyelerinin, devleti zarara uğratanların, devlet arazilerini hukuka aykırı şekilde birilerine kişisel menfaat temelinde hediye edenlerin, turistik T izinlerini maddi menfaat karşılığı dağıtmış olanların üzerine gitme kararlılığındadır” dedi.

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