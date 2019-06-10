Özersay: Konu barışçı yöntemlerle çözümlenmezse karşı tedbir alırız

Özersay Rum tarafının Fatih gemisindeki mürettebatın tutuklanması yöndeki girişimini anımsatarak bu tür davranışların doğru olmadığını kaydetti.
Özersay konunun barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağı uyarısında bulundu
Özersay Rum tarafının Fatih gemisindeki mürettebatın tutuklanması yöndeki girişimini anımsatarak bu tür davranışların doğru olmadığını kaydetti.
Özersay konunun barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağı uyarısında bulundu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.