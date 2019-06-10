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Özersay: Konu barışçı yöntemlerle çözümlenmezse karşı tedbir alırız

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine ilişkin yapılan konuşmalar sırasında söz alarak konuya ilişkin görüşlerini paylaştı
Özersay: Konu barışçı yöntemlerle çözümlenmezse karşı tedbir alırız

Özersay Rum tarafının Fatih gemisindeki mürettebatın tutuklanması yöndeki girişimini anımsatarak bu tür davranışların doğru olmadığını kaydetti.

Özersay konunun barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağı uyarısında bulundu

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