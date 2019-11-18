Özersay: "Kurumlar üzerinde şaibe yaratmayın..."

Genel Kurul’un son bölümünde şaibe tartışmaları oldu. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Kalkınma Bankası sınavına iddiaların karıştığını söyledi.

Arıklı’yı yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bu kurumlar üzerinde şaibe yaratmayın” uyarısında bulundu ve 5 kişinin alındığı Kalkınma Bankası’nın sınavı ve mülakatı hakkında bilgi verdi.

Özersay, “Yapılan sınav adildir. Bu sınava Bakanlar Kurulu’nun bazı üyelerinin birinci derece yakınları da girdi ve işe alınmadılar. Kıyak ve partizanlık yapılmadı. Zaten bu doğal olandır. Bunu övünmek için söylemiyorum” şeklinde konuştu.

Özersay, Kalkınma Bankası’nın yanı sıra Kıb-Tek ile ilgili eleştirileri de yanıtladı. Özersay, Kıb-Tek Yönetim Kurulunda bazı tartışmalar olduğunu ama koalisyon dönemlerindeki atamalarda benzer tartışmaların yaşanabileceğini söyledi.

Kudret Özersay, “Biz sıkıntı yoktur demiyoruz. Önceki dönemdeki gibi sıkıntılar yaşanıyor. Çözümü için adım atıyoruz çünkü bu kurumu ve diğer kurumlarımızı önemsiyoruz” dedi.

ARIKLI: KIB - TEK VE KALKINMA BANKASI’NDA ENTERESAN GELİŞMELER OLUYOR

Genel Kurul’da güncel konuşmalar kapsamında ilk sözü alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. madde tahtında söz aldığında Cumhurbaşkanı’nın Berlin öncesinde siyasi parti başkanlarıyla görüşüp görüşmeyeceğini sorduğunu anımsattı.

Arıklı, kendisini bu konuşmadan sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan aradıklarını ve görüşmenin perşembe günü yapılacağını bildirdiklerini söyledi.

Arıklı, Kıb-Tek ve Kalkınma Bankası’nda enteresan gelişmeler olduğunu söyledi. Arıklı, Kıb-Tek Yönetim Kurulunda ciddi uyuşmazlıklar olduğunu, Kalkınma Bankası’nda yapılan sınava iddiaların karıştığını söyledi.

Arıklı, Kıb-Tek’te neler olup bittiğine dair bir araştırma komitesi kurulması için Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi vereceklerini açıkladı.

Bir önceki dönemde benzer bir önergeyi UBP ile birlikte yine Cumhuriyet Meclisi’ne verdiklerini anımsatan Arıklı, o zaman bunun reddedildiğini söyledi.

Arıklı, “Aynı önergeyi yine vereceğiz. Şeffaflıktan yana olan HP, bunu daha önce destekleyen UBP önergeye ‘evet’ derse Kıb-Tek’te olanlar için şeffaf bir araştırma yapılacak” dedi.

Erhan Arıklı, Halkın Partisi’nin Kalkınma Bankası’nda olanların haberi olmadığını da söyleyerek “Buradaki sınavı durdurun, müfettiş gönderin insanları dinleyin” dedi.

“KİMSEYE VERİLMİŞ SÖZ YOK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Arıklı’yı yanıtladı.

Özersay, Kalkınma Bankası’nın müdürü ve müdürünün eşiyle ilgili söylenenlerin doğru olmadığını söyledi.

Özersay, “Kimseye verilmiş söz yok” dedi.

Basında bu konuda çıkan haberlere işaret eden Özersay, bu iddiayı ortaya koyanların gerçek olmadığını anlamasıyla özür dilemesi gerektiğini de kaydetti.

Kalkınma Bankası’nda bir sınav yapıldığını, bu sınavın adil olduğunu kaydeden Özersay, 5 kişinin bankaya istihdam edildiğini söyledi.

Süreçle ilgili bilgi veren Özersay, münhal ilan edildiğini, başvuru için 15 gün beklendiğini, münhal için 40 müracaat olduğunu dile getirdi.

Kudret Özersay, 40 müracaatın 34’ünün kriterlere uygun bulunduğunu, kriterleri uygun olan bir kişinin de sınava girmediğini söyledi.

33 kişinin sınava katıldığını kaydeden Özersay, sınav için DAÜ’den hizmet satın alındığını, üniversitenin iki sınav hazırladığını kaydetti.

Özersay, iki sınavın ortalamasının alındığını ve ona göre puan sıralama yapıldığını, 20 kişiden sonra çizgi çizildiğini ve mülakata bu kişilerin çağrıldığını anlattı. Kudret Özersay, “Sıralamada ilk 8’in içinde olanların 5’i işe alındı. Yapılan sınav adildir” dedi.

Özersay, “Bu sınava Bakanlar Kurulu’nun bazı üyelerinin birinci derece yakınları da girdi ve işe alınmadı. Kıyak ve partizanlık yapılmadı. Bu doğal olandır. Bunu övünmek için söylemiyorum” şeklinde konuştu.

Özersay, Kıb-Tek’te üç farklı kategoride istihdam yapılacağını, sınavın nasıl yapılacağının henüz netleşmediğini, Kalkınma Bankası’nda olduğu gibi burada da sınavın adil olması için çalışıldığını belirtti.

KIB-TEK

Başbakan’ın da katılımıyla Kıb-Tek ile ilgili özel bir toplantı yaptıklarını da belirten Özersay, sadece Asbaşkan’la değil diğer üyelerle de istişare içinde olduklarını, kendilerine verilen bilgileri, sunulan önerileri ve aktarılan sıkıntıları değerlendirdiklerini, ilgili yerlere de taşıdıklarını söyledi.

Elektrik Kurumu’nda, ortaya çıkacak elektrik ihtiyacının karşılanması, kurumun pazarlık gücünün artması için yatırımı desteklediklerini söyleyen Özersay, ilgili bakanlığın El-Sen ile imzaladığı protokole işaret etti, “Hükümet olarak biz de bir taahhüt altına girdik. Adrese teslim olmayacak ihale ve şartname üzerinde duruyoruz” dedi.

Kıb-Tek Ynetim Kurulunda bazı tartışmalar olduğunu ama koalisyon dönemlerindeki atamalarda benzer tartışmaların yaşanabileceğini söyleyen Özersay, “Bu tartışmalar ilk kez bu dönemde olmuş gibi yapan ana muhalefete de buradan gönderme yapıyorum. Biz sıkıntı yoktur demiyoruz. Önceki dönemdeki gibi sıkıntılar yaşanıyor. Çözümü için adım atıyoruz çünkü bu kurumu ve diğer kurumlarımızı önemsiyoruz” dedi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, yeniden söz aldı. Arıklı ve Özersay arasında “şaibe” atışması oldu.

Özersay, yerinden söz alarak, “Bu kurumlar üzerinde şaibe yaratmayın” dedi.

BİR SONRAKİ BİRLEŞİM 25 KASIM’DA

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı bugünkü toplantısı tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bir sonraki birleşimi 25 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.