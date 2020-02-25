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Özersay LAÜ’de konferans verecek

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Özersay LAÜ’de konferans verecek
Özersay LAÜ’de konferans verecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından “Doğu Akdenizde Yeni Konjonktür Işığında Kıbrıs” konulu konferans düzenlenecek.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay’ın konuk konuşmacı olarak katılacağı konferans, 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10:30’da Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Özersay, Doğu Akdeniz’deki son güncel gelişmeleri değerlendirerek, bu konuya ilişkin görüşlerini aktaracak.

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