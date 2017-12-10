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Özersay Lefkoşa'da vatandaşlarla bir araya geldi

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Özersay Lefkoşa'da vatandaşlarla bir araya geldi
Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi göreve geldiğinde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katkı alanların bugün çok yetersiz olan maaşlarını 2019 yılı başından itibaren asgari ücret düzeyine çekeceklerini söyledi.

Özersay “Biz yapamayacağımız şeyin sözünü vermeyiz, ama gerçek olan bir şey varsa o da şudur: Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katkı alarak hayatını idame ettirmek isteyen çok sayıda vatandaşımız mağdurdur” ifadelerini kullandı.

HP’den verilen bilgiye göre, 50 milletvekili adayı, Genel Başkan Kudret Özersay ile birlikte dün Mutluyaka ve Tuzla, bugün de Lefkoşa açık pazarı ve Küçük Kaymaklı’yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Özersay, Halkın Partisi iktidarında ekonomide kayıt dışı olan faaliyetleri kayıt altına alarak bir yıl içerisinde kaynak yaratacaklarını ve Sosyal Hizmetlerden destek alan dar gelirli vatandaşları destekleyeceklerini kaydetti.

Özersay halkın sorunlarına odaklanan ve halkın yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, “Bu projeler hayata geçirilebilecek projelerdir. Biz halkı dikkatle dinliyoruz ve anlıyoruz. Sorunlarını da samimiyetle çözme iradesi ortaya koyuyoruz. Bundan sonrası vatandaşın görevidir. Güçlü bir siyasi iktidar, kangren halini almış olan sorunları çözebilecek en önemli unsurdur. Bu statükoyu çatırdatmanın ve yerine yeni ve adil bir düzen koymanın yegâne yolu halktan gelecek güçlü bir destektir” ifadelerini kullandı. 

“HALKIN UMUDU, HALKIN PARTİSİ’DİR”

Özersay 7 Ocak seçimlerine giden süreçte çok az bir zaman kaldığını ve vatandaşlarla birebir temas ettiklerinde çok güçlü bir halk desteğinin varlığını görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. 

Özersay “Halkta bir süredir kararsız olanların hızla karar verme noktasına geldiklerini ve Halkın Partisi’ne güven duyulduğunu görmekten çok memnunum. Bizim için bu statükoyu yerinden oynatacak tek güç halkın gücüdür, halkın iradesidir.” dedi.

Özersay vatandaşlara çağrıda da bulunarak, “Yeni ve adil bir düzen kurmak istiyorsak biz bunu samimiyetle ve kararlılıkla Halkın Partisi olarak yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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