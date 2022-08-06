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Özersay, “Limanların acil olarak özelleştirilmeli” açıklamasının endişe verici olduğunu söyledi

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HP Genel Başkanı Özersay, Arıklı'nın “Limanların acil olarak özelleştirilmeli” açıklamasının endişe verici olduğunu belirtti.
Özersay, “Limanların acil olarak özelleştirilmeli” açıklamasının endişe verici olduğunu söyledi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından Ercan Havalimanı’nın açılamamasıyla ve Erhan Arıklı'nın “Limanların acil olarak özelleştirilmeli” konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Özersay, 10 yıl önce Ercan Havalimanı’nın özelleştirme sürecinde ilk adımda 100 milyon euroluk çek alındığını belirterek, o dönemdeki iddialara göre, alınan çekin “13’üncü maaşların ödenmesi için kullanılmıştı” açıklamasına yer verdi.

Özersay, Ercan Havalimanı’nın bir türlü açılamamasından dolayı yılan hikayesine döndüğünü kaydetti. Özersay, Ercan Havalimanı’nın halinin ortada olduğunu vurgulayarak, ‘gayrimeşru hükümetin’ Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın dünkü yaptığı açıklaması “limanlar acil olarak özelleştirilmeli” konusuna değinerek, bu ay hayat pahalılığı artışlı kamu maaşlarının ödenebilmesi için kaynağın belediyelerden alındığını hatırlatarak, bu ayki maaşlarının ödenebilmesi için kaynak yaratmak düşüncesiyle Arıklı’nın aklına özelleştirme geldiği ifadelerini kullandı.

Özersay, Girne ve Gazimağusa limanlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle çağdaş hizmet verir noktaya dönüştürülebileceğine değinerek, HP’nin hükümette yer aldığı dönemde bu konu ile ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Özersay, “Limanların acil olarak özelleştirilmeli” açıklamasının endişe verici olduğunu söyledi.

Limanların özelleştirilmesinin yılan hikayesine dönen Ercan Havalimanı ihalesi gibi ülkenin bunu kaldıramayacağını belirten Özersay, “Özelleştirecek olan kamu tarafı ‘acilen özelleştirilmeli’ diyorsa ‘çok ihtiyacım var, mecburum acilen özelleştireceğim’ dediğinizde o kamu-özel ortaklığının kamunun ve halkın yararına sonuçlanma ihtimali epeyce bir azalır”

HP Genel Başkanı Özersay, meşruiyet sorunu, temsiliyet sorunu olan böyle bir hükümetin gelecek 10-20 yılı bağlayacak şekilde devleti uzun vadeli taahhüt altına sokması çok tehlikeli olduğunu belirtti.

ÖZERSAY: ‘GAYRİMEŞRU HÜKÜMET’  TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK ZARARLAR VERECEK

Özersay, ‘gayrimeşru hükümetin’ ülkeye telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini belirtti.

Özersay, paylaşımında ‘uyarıyoruz’ geçen her gün kurumların guduru yönetilmesi ve elden çıkarılmasının sonradan telafisi mümkün olmayacak açıklamasına yer verdi.

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