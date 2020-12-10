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Özersay mal varlığını açıkladı

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Özersay mal varlığını açıkladı...İşte o açıklama:
Özersay mal varlığını açıkladı

5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olduğumda MAL BEYANI yapmış, mal varlığımı, borcumu ve her ikisinin de kaynağını kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşmıştım. Hesap verebilir bir siyaset anlayışıyla sonraki yıllarda seçim öncesinde mal beyanı, seçim ertesinde seçim harcaması beyanı ve aldığımız görevler ertesinde de mal beyanı yapmaya devam ettik.

Yaklaşık üç yıl önce Bakanlık görevini alırken benim ve eşimin mal varlığını (taşınmaz mal ve banka mevduat) ve borçlarımızı mal beyanı ile açıklamıştım. Bakan olarak görev yaptığım üç yıl boyunca mal varlığımda olan değişiklik, eşimin ve benim önceki araçlarımızı verip bankadan aldığımız iki ayrı taşıt kredisi ile yeni borç edinmemiz ve araçlarımızı yenilememiz oldu (detayı aşağıda).

Bugün itibariyle görevimi iade ettiğim için aşağıda mal beyanımı güncellenmiş olarak paylaşıyorum.

Alnım açık bu yolu yürümeye #devam ediyorum.

MAL VARLIĞIMIZ VE BORCUMUZ

1- Girne Balabayıs’ta bir ev (daha önce Kermiya bölgesinde bulunan apartman dairemizi satarak ve bankadan 10 yıllığına borç alarak 2016 yılında satın almıştık. (Devam eden borç bilgileri aşağıdadır)

2- Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde apartman dairesi (eşimin adına kayıtlı, 8 yıl önce satın almıştık);

3- Lefkoşa Kermiya bölgesinde bir arsa (Şehit çocuğu arsası-adıma kayıtlı);

4- Mağusa aşağı Maraş’ta bir tarla (bir dönüm, iki evlek-puan karşılığı-adıma kayıtlı);

5- Lefkoşa Yenişehir bölgesinde annem Sadiye Özersay’a ait evde kardeşlerimle birlikte hisse (2/7 hisse);

6- Şahsıma ait Volswagen Tiguan marka araç (taşıt kredisiyle iki yıllığına borçlanarak aldım, borç bilgileri aşağıdadır);

7- Eşime ait Volswagen T-roc marka araç (taşıt kredisiyle üç yıllığına borçlanılarak alındı, borç bilgileri aşağıdadır)

8- Gelirim, şu anda 2018 Ocak ayından bu yana milletvekili olarak aldığım maaştır. Milletvekili olmazdan önce 16 yıl boyunca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışmaktaydım ve maaş gelirim vardı. (1996-2003 arası da Ankara
Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalıştım);

9- Eşimin geliri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Dramaturg olarak aldığı maaşıdır (Son 15 yıldır
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda çalışmaktadır);

10- vadesiz mevduat hesabımda (şahsıma ait ) yaklaşık 24 bin TL bulunmaktadır.

BORÇLARIMIZ:

11- KONUT KREDİSİ: kalan miktar: 120 bin TL, kalan süre: 5 yıl.

12- TAŞIT KREDİSİ: 58 bin TL, kalan süre 2 yıl.

13- TAŞIT KREDİSİ: (eşime ait borç) 110 bin TL, kalan süre: 2,5 yıl.

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