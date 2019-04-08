Özersay: "Mali açıdan ülkede sıkıntı var. Çözemezsek koltuklarda kalmanın anlamı yok."

Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak icraat yapabildikleri sürece hükümette olduklarını belirterek icraat yapamadıkları takdirde hükümette kalmanın anlamı olmayacağına dikkat çekti.

"Koltuklarda kalmanın anlamı yok" diyen Kudret Özersay'ın yazar Erçin Şahmaran’a yaptığı açıklama şöyle:

Biz HP olarak icraat yapabildiğimiz sürece hükümetteyiz. Bunun tıkandığını gördüğümüz takdirde, ortaklarımızın karşısına geçip, “arkadaşlar olmuyor” diyecek bir parti anlayışımız var. İçinde bulunduğumuz finans ortamında icraat yapmak çok zor. Ama sonuna kadar zorlamaya çalışacağız. Mali açıdan ülkede sıkıntı var. Çözemezsek koltuklarda kalmanın anlamı yok. Hayat pahalılığının reel olarak yansıtılması da bir hataydı.”