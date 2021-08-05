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Özersay, Maliye Bakanı ve Hükümete sorular yöneltti

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"Kimsenin Halkın ve devletin itibarını zedeleyecek, uluslararası alanda güvenirliğini yerle bir edecek adımlar atma hakkı yoktur"
Özersay, Maliye Bakanı ve Hükümete sorular yöneltti

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın paylaşımı:

Niyetiniz DEVLET ELİYLE KARA PARA AKLAMAK MI?

--Olmaz ya, diyelim ki ülkemizde yıllar önce batan, batırılan bankalardan İsviçre’ye paralar kaçırıldıysa binlerce mudinin bu paraları da getirilip “kayıt altına” alınıp, TEMİZLENEBİLECEK mi mesela? Görünen o ki EVET;

---Olmaz ya, diyelim ki sanal bahisten büyük paralar kazanılıyor ve yurt dışında bir yerlerde kripto para olarak tutuluyor, mesela bunlar da normal şartlarda kara paranın aklanmasını düzenleyen yasaya göre ülkeye sokulamazken, artık ülkeye getirilebilecek “kayıt altına” alınabilecek ve TEMİZLENEBİLECEK mi mesela? Görünen o ki EVET;

---Olmaz ya, diyelim ki yurt dışında veya ülkemizle bağlantılı olarak uyuşturucudan veya terörizm bağlantılı silah kaçakçılığından elde edilen büyük miktarda para yurt dışında veya yurt içinde kayıt dışı olarak bulunuyor, bu kirli paralar da “kayıt altına” alınıp, TEMİZLENEBİLECEK mi mesela? Görünen o ki EVET;

---Peki TEMİZLENMESİ öngörülen bu KİRLİ PARA, ülkeye sıcak para girişi için yapılıyorsa ve bir an için bu sebeple yani ülkedeki sıcak para ihtiyacını gidermek için yapıldığı iddia ediliyorsa (ki bu ahlaki olarak da kabul edilebilir bir şey değildir) bu paralar ülkeye girdikten sonra BU ÜLKEDE Mİ KALACAK? Yani bir yatırım yapmak veya belirli bir süre ülkede kalmak gibi bir şart bir yükümlülük var mı? Görünen o ki HAYIR;

---Peki TEMİZLENMESİ öngörülen bu KİRLİ PARA’dan vergi alarak Maliye gelir elde etmeyi hedefliyorsa (ki bu ahlaki olarak da tamam değildir) bu vergi oranı nedir? %2,5 evet sadece %2,,5! Ülkemizde kurumlar vergisi %20lerde seyrederken, gelir vergisi %30lara çıkabiliyorken devleti kandırıp, yasa dışı şekilde saklanan, veya yurt dışına kaçırılan ya da kayıt dışı şekilde artık bilmem kaç yıl yurt dışında tutulan bir paradan BİR GELİRDEN ALINACAK VERGİ sadece %2,5 ve sonra bu rakam da kayıt alına alındıktan sonra ödenmesi gereken vergiden düşülecek.

---Peki geriye doğru vergi yükümlülüğü? Yok, öyle bir geriye doğru ceza veya yükümlülük yok. Yasa gücünde kararnamede kayıt dışı parayı beyan edenlerle ilgili “ARAŞTIRMA, VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYAT YAPILMAYACAKTIR” diyor, yani “nerden buldun, nereden getirdin kaynağı nedir bakmayacağım” diyor. NEREDEN BULDUN SORMAYACAĞIM, PARANIN KAYNAĞINA BAKMAYACAĞIM diyor!!!

ÖZET: Eğer bizim yanlış anlamadıysak kara para, kirli para gelecek, bu ülkede yıkanacak, temizlenecek, kayıt altına alınacak ve ülkede kalmasına gerek olmaksızın da çıkıp gidebilecek. Uluslararası alanda kara paranın temizlenmesi işlemi için “Money laundering”” kavramı kullanılır, at makineye yıkansın, temizlensin. Asıl o hesap!

MALİYE BAKANI VE HÜKÜMETE SORUYORUM:

Niyetiniz DEVLET ELİYLE KARA PARA AKLAMAK MI? Eğer değilse, bu yukarıda sorduğumuz sorulara ve tehlikelere karşı yaptığınız yasa gücünde kararname ne tedbir var? Çıkın ve izah edin!

Dün Diyalog TV’de sayın Reşat Akar’ın programına canlı yayında katılarak bu hususları gündeme getirmiş ve sormuştum, bir de buradan tekrar edelim istedik.

Kimsenin Halkın ve devletin itibarını zedeleyecek, uluslararası alanda güvenirliğini yerle bir edecek adımlar atma hakkı yoktur.

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