Özersay: “Maraş bölgesinde gördüğüm büyük destek, icraatlarımızdan dolayıdır” dedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş’ta dün halkla bir toplantı yaptıklarını, geniş de bir katılım olduğunu belirterek, “Maraş bölgesi içerisinde, insanların bize sahip çıkmaları öncelere dayanan bir konudur” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası’na bağlanan Bakan Özersay, kendisinin, 2014’te o bölgede çok sayıda yeri ziyaret ederek insanlar ile konuşup ne yapmak istediğini anlattığını anımsattı.

“DİĞER BÖLGELERİ GİBİ MARAŞ’TA DA CİDDİ DESTEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

O dönemde o insanların vizyonunu ve neler yapacağını bildiğini vurgulayan Özersay, “Maraş bölgesi içerisinde, insanların bize sahip çıkmaları öncelere dayanan bir konudur. Önümüzdeki seçimde, yurdun diğer bölgeleri gibi Maraş’ta da ciddi destek olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.