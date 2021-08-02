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Özersay, Maraş konusunda değerlendirme yaptı, uyarılarda bulundu

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Özersay, Maraş konusunda değerlendirme yaptı, uyarılarda bulundu
Özersay, Maraş konusunda değerlendirme yaptı, uyarılarda bulundu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in Bakanlar Kurulu’nda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesi için neler yapabileceklerini görüştüklerini açıklaması üzerine uyarılarda bulundu.

Halkın Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Özersay, “Umarız Maraş’taki doğru politikayı yanlış uygulamalarınızla bir çuval incire benzetmezsiniz” dedi.

Özersay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tam bir buçuk ay önce Meclis konuşmamda ‘Maraş’ı Taşınmaz Mal Komisyonu kanalıyla açacağınızı söylüyorsunuz ama TMK’nın başkanını ve üyesini dahi atamadınız, son iki aydır toplantı dahi yapılamıyor, karar dahi alınamıyor’ demiş ve uyarmıştık. Şimdi toplamda 3,5 ay oldu, TMK toplantı dahi yapamıyor, karar alamıyor, Başkanı ve bir üyesi eksik, atanmamış. ‘Kapalı Maraş gerekli hazırlıklar yapılarak açılmalı’ derken önlemeye çalıştığımız tam da bu ve benzeri sıkıntılardı işte.

Yapıcı muhalefet anlayışıyla size öneri yapıyoruz, uyarıyoruz ama duyan, dinleyen, dikkate alan bir hükümet yok maalesef. Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk Yönetimi altında açılması gibi Türkiye’nin de destek verdiği doğru bir politikayı, yanlış uygulamalarınızla bir çuval incir konumuna sokmazsınız umarım…

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