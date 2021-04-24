Özersay mazbata, icra, taksit ve tahliyeler ile ilgili hükümete çağrısını tekrarladı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay vatandaşın mazbata, icra, taksit ve tahliye kararlarıyla ilgili sıkıntı içinde olduğunu gündeme getirerek hükümete bu konuda önerdikleri adımları atmaları için bir kez daha çağrıda bulundu.

İşte açıklamanın tamamı;

Süt üreticisi, hayvancı bir kadın arıyor, “Hocam polis aradı, ‘mazbatanız var hafta başına borcunuzu ödemezseniz işlem yapıp sizi hapse atacağız’ dedi” diyor. Borcunuzu neden ödemediniz diye soruyorum, “aldığım süt parasıyla borcumu düzenli ödüyordum, sonra iki damadım da çalıştıkları otelden işten çıkarıldılar, mecburen süt parasıyla kızlarımın ev geçindirmeleri için onlara yardımcı olmaya başladım”” diyor üzülerek. İki gün önce Mağusa’dan bir berber arkadaş arıyor “Hocam mazbatam var, vakalar arttıkça işlerim daha da düştü, dükkanın kirasını ödemekte zorlanıyorum mazbatamı da ödeyemiyorum, polis süre verdi” diyor çaresizce.

Geçen yıl hükümette olduğumuz dönemde Bakanlar Kurulu kararıyla bir yasa yasa gücünde kararnameyi yürürlüğe koymuştuk. Vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları dikkate alarak mahkemelerin karara bağladığı icra, taksit, mazbata ve konut/işyeri tahliye kararlarının tahsilini ve uygulanmasını iki ay ertelemiştik. Böylece Nisan 2020'den Haziran 2020'ye (Haziran ayı sonuna) kadar olan iki aylık sürede insanlar bir nefes alabilmişti.

Bir buçuk ay önce Meclis kürsüsünden hükümete bu yönde adım atması çağrısında bulunmuştuk. Bu gün oldu herhangi bir adım atılmadı, insanlar mazbata, icra ve taksitleriyle, tahliye kararlarıyla ilgili ciddi sıkıntı yaşıyorlar çünkü piyasa henüz canlanmadı, pek çok kişinin günlük cirosu çok ciddi oranda düşmüş durumda.

Kuşkusuz kısa süreli erteleme bu sorunun çözümü demek değildir ama yine de insanlara bir nefes aldırabilir. Yazın başından itibaren piyasa bir miktar hareketlenirse en azından o günler gelinceye değin bu sıkıntılı durumların toplumsal bir yaraya dönüşmesi önlenebilir. Bazı aileler, özellikle çok sayıda küçük esnaf ve üretici gerçekten stres ve sıkıntı içerisindedir. Hükümete bu konuda kendilerine önerdiğimiz adımları atmaları için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.