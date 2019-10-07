Özersay: “Meclis halkın talebine olumlu yanıt verdi, bundan sonrası mahkemelerin işi”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclisin, halkın talebine olumlu yanıt vererek ve Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasının önünü açtığını söyledi.

Özersay, UBP milletvekili ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından sosyal medyada açıklamada bulundu.

“Siyasette, devlet yönetiminde hesap verebilirlik esas olmalıdır” diyen Özersay, “Halkın bu yöndeki talebine bugün Halk iradesini yansıtan Meclisimiz olumlu yanıt vermiş ve yargılamanın önünü açmıştır.” İfadesini kullandı.

Halka verilen sözün tutulması da dahil olmak üzere bugün Kıbrıs Türk siyasetinde yeterli olmasa da önemli bir adım atıldığını söyleyen Özersay, Meclisin, polis ve savcılığın bulguları temelinde dokunulmazlığı kaldırma iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Elbette masumiyet karinesi esastır ve mahkeme suçlu buluncaya değin herkesin suçsuz olduğunu varsaymak gerekir. Bundan sonrası mahkemelerimizin işidir, bırakalım mahkemelerimiz karar versin.” dedi.