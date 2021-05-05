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Özersay: Meclis’te grubu bulunan 3 siyasi parti seçim tarihinde uzlaşmalı

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihinin belirlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Özersay: Meclis’te grubu bulunan 3 siyasi parti seçim tarihinde uzlaşmalı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihinin belirlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, ara seçim olmaması için erken seçim tarihinin belirlenmesi gerekytiğine işaret ederek, Halkın Partisi olarak “ille benim istediğim tarihte seçim olsun” ısrarlarının olmadığını söyledi. Farklı tarihler ortaya konulduğunu belirten Özersay, Meclis’te grubu bulunan 3 siyasi partinin bir araya gelerek erken seçim tarihini belirleme konusunda ortak noktada buluşması gerektiğini kaydetti.

Özersay, “Sona geldik, yumurta kapıya dayandı. Ya ara seçim yapmama yoluna gideceksiniz ya da bunun tarihi belirleyeceğiz. Hükümetin başka komite kuralım yönündeki talebi Meclis’te çoğunluğu bulma girişimidir. Uzlaşmacı olmak lazım… Seçim yapılmasın diye seçim tarihi belirlemek istiyoruz. Karşılıklı zıtlaşma üzerinden memlekete fayda olmaz. 3 partinin bir araya gelip, değerlendirme yapması gerekiyor” dedi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde muhalefetin de iktidarın da çoğunluğu bulunmamasına rağmen başka yasa tasarıları ile protokollerin geçtiğini hatırlatan Kudret Özersay, uzlaşıyla ilerlenebileceğini vurguladı.

Özersay, Meclis yapması gereken bir şeyi yapmadığı için Anayasa’nın ihlal edilmiş olacağını belirterek, “Saner, Erhürman ve benim bir araya gelip, tarih konusunda ortak noktada buluşmamız ülkenin menfaatine olacaktır” ifadelerini kullandı.

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