Özersay: Menfaat İlişkisiyle Çürüyen Siyasete Herkesin Tepki Vermesi Lazım

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “siyasetin karşılıklı menfaat ilişkisi nedeniyle çürüdüğünü ve bunun en somut örneğinin ise hükümet edenlerin, Halkın Partisi’nin girişimiyle kaldırılan müşavirliğin yerine menfaat ilişkilerini devam ettirebilmek için yeni bir yol bulmaları olduğunu” söyledi.

HP Genel Başkanı Özersay, aynı bakan görevde kaldığı halde, kısa sürede partisinden farklı bir ismi müdür olarak atayarak çıkar ilişkisini sürdürdüğünü ileri sürerek, liyakatın ve verimlilik kriterinin ayaklar altına alındığını kaydetti.

Siyasi müdür atamalarıyla da mücadele edeceklerini ifade eden HP Genel Başkanı, iyi bir yönetim için herkese görev düştüğünü aktardı. Özersay, katıldığı televizyon programında şöyle konuştu:



“SİYASİ AHLAKSIZLIĞA TEPKİ VERİLMEDİĞİNDE NORMALLEŞTİRİLİYOR”



“2018’de dörtlü koalisyon döneminde tabii ki diğer koalisyon ortağı partilerin de isteğiyle ama özellikle Halkın Partisi’nin ısrarıyla bir adım atıp müşavirliği kaldıran yasayı geçirdik. O tarihten sonra kimse yeni müşavir yaratamasın istedik. Yasaya göre bir yıl müdürlük, müşavirlik yapıp görevden alınan kişi aynı maaşı almaya devam etmeyecekti. O tarihten sonra dört hükümet kuruldu. Eğer biz o yasayı yapmış olmasaydık, bugün mevcut müşavirlerin üstüne 100 müşavir daha eklenecekti ve Maliye’nin omuzlarına toplam yaklaşık 250 milyon TL bir ek yük binecekti.

Yasa sayesinde müşavir sayısının eriyerek, 120’den 100’ün altına düştüğünü kaydeden Özersay şöyle devam etti:



“ Memleketin faydasına bir şey yapmış olduk. Fakat çürümüş siyaset, menfaat ilişkilerini devam ettirebilmek için siyasi ahlaksızlık geliştirdiler. Bir bakan görevdeyken atamış olduğu müdürü bir sene görevde tutuyor, sonra onu görevden alıp başka bir partilisini o göreve getirip bir yıl görevde tutuyor. Aynı bakan birden fazla kişinin o görevden faydalanmasını sağlıyor. Bundan sonra da müdürlerin siyasi olarak atanmasıyla, bu siyasi ahlaksızlıkla mücadele edeceğiz. Bu memlekette iyi bir yönetim istiyorsak bunlara müsaade etmememiz gerekir. Vatandaşa da buradan çağrı yapıyorum; bunları yapan, pahalılıkla cebinizi yakan bir figüre, bir partiye izin vermeyin, tepki verin, hesap sorun. Eğer hesap sormaz, tepki koymazsak bunu normalleştiriyorlar.”



“İNSANLARIN CANI YANIYOR BUNLARSA SİYASİ RANT PEŞİNDE”



Siyaset yapan insanların bir bölümünün amacının kendilerine oy veren insanları nemalandırma üzerine kurulu olduğunu belirten Kudret Özersay, bu kişilerin devlete bir fayda gailelerinin, daha iyi bir hizmet verme gibi bir dertlerinin olmadığı kaydetti.

Elektrik zammının ölçüsüz ve akıl dışı yapıldığını, bunun da faturalara yansıdığını, vatandaşın canının yandığını ifade eden Özersay şöyle devam etti:



“İki çocuğu olan bir avukat mesaj attı; daha önce 1500 TL civarında elektrik faturası verirken yeni faturası 8400 TL gelmiş. Bu asgari ücretten fazla elektrik faturası demektir. Bir belediye çalışanına gelen fatura 9200 TL. Bin TL bandında fatura ödeyen başka birine gelen fatura 6 bin TL. Lefkoşa’da bir kafesi ve iki sayacı olan birine gelen toplam rakam 16 bin 600 TL. 6 bin TL fatura öderken şimdi 16 bin gelen bu kafe kapanınca devletin alacağı vergi de olmayacak. Benzer örnekler o kadar çok ki. Kim ödeyebilir böyle faturaları? Bu konuda popülizm yapmadan, elektrik faturalarında bir artış olması gerektiğini söyledik. Bu ayarlama yapılırken adaletli olmak zorundalardı. Tüketiciyi de koruyacak bir düzenleme yapılmalıydı. Günü kurtarmak ve tepkiyi azaltmak için gecikmeli ödemeler için faiz alınmayacağı yönünde Başbakan’ın yaptığı açıklama da sorunu çözmeyecektir.”