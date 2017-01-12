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"Özersay milliyetçi kesimin oylarını toplamak için çabalıyor"

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"Özersay milliyetçi kesimin oylarını toplamak için çabalıyor"
CTP Milletvekili Birikim Özgür, Kıbrıs Genç TV'de yayınlanan Kıbrıs Dosyası'na konuk oldu.

Ali Kişmir'in sorularını yanıtlayan Özgür, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların zamansız ve yersiz olduğunu vurguladı. Özgür, "Başbakan sorumsuzca davranıyor. Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar büyük bir gaf. Harita sunmadan masadan kalksak tüm dünya tarafından uzlaşmaz taraf olarak ilan edilecektik. Bunu görebilmek ve ona göre hareket edebilmek gerekiyor" dedi.

Birikim Özgür ayrıca Kudret Özersay'ın da yaptığı açıklamalara değinerek, "Özersay'ın yazdıklarını okudum. Bu süreçten olumlu bir sonuç çıkmayacağını öngörüyor ve milliyetçi kesimin oylarını toplamak için çabalıyor. Tek derdi bu. Sürekli bir şekilde müzakere heyetini eleştiyor. Doğrusu ben anlamadın, alemin en iyi müzakerecesi Özersay mı? Elimizde koz kalmadı diyor. Yukarıdan konuşuyor. Bu dil yanlış. Müzakere heyetini başarısız olarak ilan ediyor. Müzakere heyetimiz başarılıdır ve onlara güvenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı 

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