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Özersay: Muhalefette mi kalacağız, hükümet görüşmesi mi yapacağız yetki Parti Meclisi’nde”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın görüşmesi tamamlandı.
Özersay: Muhalefette mi kalacağız, hükümet görüşmesi mi yapacağız yetki Parti Meclisi’nde”

Özersay, yarım saatlik görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada, bu akşam saat 18.00’de HP Parti Meclisi’nin toplanacağını söyledi. Özersay, “Muhalefette mi kalacağız, hükümet müzakeresi mi yapacağız, henüz bir karar almış değiliz. Yetki, parti meclisinde. Bugün karar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum” dedi.

HP Genel Başkanı Özsersay, bu yönde bir karar vermediklerinden henüz bir siyasi parti ile görüşmediklerini de belirtti.

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