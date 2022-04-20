Özersay: Ne şiş yansın, ne de kebap!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özeysay, hükümetin istifasını değerlendirdi.

Özersay şunları söyledi:

Ersin bey geçen defa Bakanlar Kurulu belirlenirken sütten ağzı yandığından Sunat beyin görevden alınmasını onaylayamaz. O nedenle hükümetin istifasını onaylar, hükümeti kurma görevini yeniden Faiz beye verir, Faiz bey yeni kabine listesine Sunat beyi koymaz böylece SUNAT BEYİ GÖREVDEN ALMADAN SUNAT BEYİ GÖREVDEN ALMIŞ OLUR…

Ne şiş yansın, ne de kebap ve bunun adı da ülkeyi yönetmek!