Özersay New York’ta Lacroix ile görüştü

Görüşme, BM Genel Merkezi’nde yer aldı.
Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk” dedi.
Görüşme, BM Genel Merkezi’nde yer aldı.
Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk” dedi.
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