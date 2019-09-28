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Özersay New York’ta Lacroix ile görüştü

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında BM'nin Barış Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.
Özersay New York’ta Lacroix ile görüştü

Görüşme, BM Genel Merkezi’nde yer aldı.

Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

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