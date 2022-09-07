Özersay: Nur topu gibi bir kaos daha doğdu!

Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Belediye konusunu sadece içerik olarak değil seçimin tarihi ve yapılması açısından da gayrimeşru hükümet yüzüne gözüne bulaştırdığı için nur topu gibi bir KAOS daha doğdu.
Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Belediye konusunu sadece içerik olarak değil seçimin tarihi ve yapılması açısından da gayrimeşru hükümet yüzüne gözüne bulaştırdığı için nur topu gibi bir KAOS daha doğdu.
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