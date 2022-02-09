  • BIST 2.038,30
  • Altın 791.39127
  • Dolar 13.5818
  • Euro 15.5232
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Özersay: Olayın faillerinin cezasını çekmesi sağlanmalı

» »
HP Genel başkanı Kudret Özersay Halil Falyalı’nın kurşunlanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özersay: Olayın faillerinin cezasını çekmesi sağlanmalı

HP Genel başkanı Kudret Özersay Halil Falyalı’nın kurşunlanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halil Falyalı’nın kurşunlanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudret Özersay “Bu cinayetlerin aydınlatılarak olayın faillerinin cezasını çekmesini sağlaması gerekmektedir. Aksi durumda ülkede huzur kalmayacağı gibi bu ve benzeri olayların dahasına davetiye çıkarılmış olur ki ülkemiz bunu kaldırmaz.” Dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falyalı cinayetinde akşamdan sabaha gelişmeler.. Neler yaşandı?09 Şubat 2022 Çarşamba 12:31
  • Rahvancıoğlu: Derhal Polis Sivile Bağlanmalıdır!09 Şubat 2022 Çarşamba 12:29
  • Tatar, Falyalı suikastıyla ilgili suskunluğunu bozdu09 Şubat 2022 Çarşamba 12:20
  • Özersay: Olayın faillerinin cezasını çekmesi sağlanmalı09 Şubat 2022 Çarşamba 12:20
  • Ersin Tatar sonunda konuştu: Çok üzgünüm09 Şubat 2022 Çarşamba 12:12
  • Baf Polis Karakolu’ndan kaçan ve kuzeye geçtiklerinden şüphelenilen iki tutuklu aranıyor09 Şubat 2022 Çarşamba 12:06
  • Memur-Sen, Devletin Taşeronlardan Hesap Sormasını İstedi09 Şubat 2022 Çarşamba 12:03
  • İşte Falyalı Cinayeti'nin önemli detayları...09 Şubat 2022 Çarşamba 11:59
  • Basketbolda yılın ilk hakem kursu düzenleniyor09 Şubat 2022 Çarşamba 11:38
  • Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili tutuklama09 Şubat 2022 Çarşamba 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti