Özersay: Olayın faillerinin cezasını çekmesi sağlanmalı

HP Genel başkanı Kudret Özersay Halil Falyalı’nın kurşunlanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Halil Falyalı’nın kurşunlanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kudret Özersay “Bu cinayetlerin aydınlatılarak olayın faillerinin cezasını çekmesini sağlaması gerekmektedir. Aksi durumda ülkede huzur kalmayacağı gibi bu ve benzeri olayların dahasına davetiye çıkarılmış olur ki ülkemiz bunu kaldırmaz.” Dedi.
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