Özersay: Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Ettiler

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, son Bakanlar Kurulu toplantısında alınan zam indirim kararlarını değerlendirerek, “Vatandaşa ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler” dedi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan’ın elektrik zammından indirim yapılacağını ilk açıkladığında bundan sonra geçerli olacağını söylediğini ancak sonradan indirimin mart ayıyla sınırlı tutulduğunu belirten Özersay, vatandaşın kandırıldığını öne sürdü.

Elektrik ve alkole yapılan zamların indirilmesinin geç gelen bir adım olduğunu kaydeden Özersay, özellikle üretici ve dar gelirli vatandaşlar düşünülerek bundan sonrası için yeni planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

Katıldığı televizyon programında fahiş oranda alınan zam kararlarının yanlış olduğunun altını çizen Özersay, bu düşüncesini şu sözlerle açıkladı:

“Biz elektriğe bir zam yapılması gerektiğini biliyorduk, söylüyorduk da. Ancak bu zam dar gelirli vatandaşı ve su motorunu kullanan üretici kesimi koruyacak şekilde yapılmalıydı. Gelen tepki üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar. Son Bakanlar Kurulu’nda daha önce alınan zam kararından bir miktar indirim yapma kararı aldılar. Zamdan indirim kararıdır alınan. Zararın neresinden dönülse iyidir. Düne kadar kimse hangi tarife üzerinden elektrik kullandığını bilmiyordu. Halka bu belirsizliği yaşattılar. Fahiş zam kararını aldıkları ilk zamanda çoklu tarifeyi kaldırmamaları gerektiği konusunda uyardık. Çünkü çoklu tarife özellikle dar gelirli vatandaşların saate göre elektrik tüketmelerini sağlayan bir uygulamadır. ‘Bu imkanı insanların elinden almayın’ dememize rağmen aldılar ama son Bakanlar Kurulu’nda çoklu tarifeye dönüş için çalışma yaptıklarını açıkladılar. Bu sürede kaybeden vatandaş oldu.”

“ÖNERİLERİMİZİ DİKKATE ALMAYA BAŞLADIKLARINDA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK”

Özersay, “Çoklu tarifeye dönülmesi konusundaki sözümüze iki ay sonra geldiler. Dar gelirli vatandaşlar ve üretici kesimle ilgili sözlerimize de iki ay sonra gelecekler herhalde. Hatta Türkiye’deki elektrik KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi konusunun burada da düşünülmesi gerektiği konusundaki önerimizi de belki yine iki ay sonra dikkate alacaklar ama iş işten geçmiş olacak” dedi.

“SÜT VE TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM İÇİN ADIM ATMALARI LAZIM”

Önceki Maliye Bakanı’nın süt fiyatlarında iki TL’lik bir indirime gideceklerini söylediğini hatırlatan Özersay, bu sözün de hayata geçirilmediğini, havada kaldığını söyledi; sadece sütle ilgili olarak değil diğer temel gıda ürünlerinde de indirim yapmak için hükümetin bir çalışma ve çaba içerisinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

“Alkollü içeceklere yapılan zamlar konusunda mesele buranın bir turizm ülkesi olması meselesidir. Zam yaparken ekonomik akıl gereği iki şeyi dikkate almanız gerekir; Türkiye’deki fiyatları ve Güney’de temas halinde olduğumuz piyasanın fiyatlarını. İnce bir ayarla zam yapılması gerekirdi ki; piyasa ve mali olarak zarara uğramayalım” diyen Özersay, zamların” akıldan yoksun şekilde” yapıldığını ileri sürdü.

Güney’e gidip içki almaya başlanmasıyla Maliye’nin kaybettiğini, piyasadaki pahalılaşma nedeniyle de ithal edilen ürünlerin azaldığını ve Maliye’nin gümrük gelirlerinin azaldığını kaydeden Özersay,“Fiyatlar yeni kararlara göre inecek mi? Bununla ilgili denetim yapılacak mı? Bayram öncesinde iş yerleri stok yapmak zorundaydı, pahalı fiyattan stok yaptılar ve mecburen yüksek fiyattan satacaklar. Bunu da iyi hesaplayamadılar” şeklinde konuştu.