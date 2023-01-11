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Özersay: Orta çağ yaklaşımlarına geçit vermeyeceğiz

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Orta çağ yaklaşımlarına geçit vermeyeceğiz." dedi.
Özersay: Orta çağ yaklaşımlarına geçit vermeyeceğiz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, laikliğin ve çağdaş düşüncelerin Kıbrıs Türk halkının DNA’sına kazındığını ve bunu değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Din İşleri Dairesi Başkanı’nın kadınlarla ilgili söylediği sözleri eleştirerek, “laiklik karşıtı din kisvesi altındaki gerici söylemlerin” endişe verici olduğuna işaret etti.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu şartlarda böyle bir hükümetin bir şey yapacağını düşünüp hükümete çağrı yapmak saflık olur, bu hükümet görevde kaldığı sürece bunların arkası gelecektir. Onun için çözüm bu hükümeti istifaya zorlamaktan geçer.”

“Kadınları ötekileştiren, hakir gören, dini kullanarak cinsiyet temelli ayrımcılığa tabi tutan köhnemiş orta çağ yaklaşımlarına geçit vermeyeceğiz” diyen Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başta laiklik olmak üzere Atatürk ilkeleri Kıbrıs Türk halkının DNA'sına kazınmıştır, gerici değil ilerici, modern bir dünya görüşüne sahiptir ve bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Devleti kendi yetki kullandıkları alanlarda temsil ettikleri varsayılan kişilerin Anayasa'nın hükümleriyle ve doğal olarak da laiklik ve eşitlik ilkeleriyle bağlı olduklarını akılda tutarak hareket etmeleri şarttır. Bu durum özellikle Din İşleri Dairesi yetkilileri için geçerlidir.”

Hükümeti istifaya zorlamak gerektiğine işaret eden Özersay, “Herkes ama özellikle de kendi konforundan ve statüsünden vazgeçmeyerek bu oynanan tehlikeli oyunun Meclis içerisinde bilerek veya bilmeyerek parçası olanlar son dönemde yaşananları alt alta koyup siyasi duruşlarını bir daha gözden geçirmek zorundadırlar. Aksi halde yarın çok geç olacak ve ülke olarak yitirdiklerimizin telafisi mümkün olmayacak” dedi.

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