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Özersay: Özgürgün olsaydı hükümeti kurmazdık...

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Kıbrıs’a konuşan Kudret Özersay, Bugün UBP’nin Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar değil de Sayın Hüseyin Özgürgün olsaydı bu hükümeti yine de kurar mıydınız?” sorusuna “Tabi ki kurmazdık” yanıtını verdi.
Özersay: Özgürgün olsaydı hükümeti kurmazdık...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KIBRIS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Baturay’ın “Bugün UBP’nin Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar değil de Sayın Hüseyin Özgürgün olsaydı bu hükümeti yine de kurar mıydınız?” sorusuna “Tabi ki kurmazdık” yanıtını veren Özersay, şöyle devam etti:  

 “Hüseyin Özgürgün gibi yaşadığı ani zenginleşmeyi ve servetini izah edemeyen bir kişinin başında bulunduğu, kısa süre öncesine kadar da hükümette yer alan bazı bakanlar hakkında çok ciddi iddiaların olduğu bir parti ile koalisyon ortaklığı yapıp nasıl hesap sorabileceğiniz meçhuldür. Yani bizim için mesele, ‘bir siyasi partiye düşmanlık’ değil, ‘hesap soracağımız’ yönündeki sözümüzü tutma isteğimizdir”.

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