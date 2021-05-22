Özersay: Pazar günü marketler açık mı değil mi? Yetkililer açıklasın!

İşte açıklama;

Süpermarket/market işletmecisi olan esnafımız şu anda kendi Whatsapp grubu içinde tartışıyor, herkes farklı biliyor, farklı yorumluyor, hükümetten bir Allahın kulu çıkıp bu insanlara pazar gün AÇIK veya KAPALI olacaklarını söylesin, insanlar ne yapacaklarını bilsin. Hükümetten yetkili birisi bir zahmet NET bir açıklama yapsın artık!