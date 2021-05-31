Özersay: Polis Adalı Cinayeti dosyasını açtı mı?

HP lideri Kudret Özersay Meclis kürsüsünden sordu...
Polis Adalı Cinayeti dosyasını açtı mı?
Başbakandan yanıt almak istediğini söyledi.
Özersay Bakanlar Kurulu kararı ile özel bir soruşturma memuru atanabileceğini belirtti.
HP lideri Kudret Özersay Meclis kürsüsünden sordu...
Polis Adalı Cinayeti dosyasını açtı mı?
Başbakandan yanıt almak istediğini söyledi.
Özersay Bakanlar Kurulu kararı ile özel bir soruşturma memuru atanabileceğini belirtti.
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