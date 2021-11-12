Oysa KKTC'de Caisonlara KKTC vatandaşlarının girmesi ve kumar oynaması yasak...

Özersay polis ve savcılık yerine MALİYE'ye çağrı yaptı...

Oysa KKTC'de Caisonlara KKTC vatandaşlarının girmesi ve kumar oynaması yasak...

İşte açıklama;

DAHA NE DURUYORSUNUZ!

Casinolarda dudak uçuklatan rakamlar harcayan KKTC vatandaşı tanınmış isimlerin, iş insanlarının bilgileri ortaya saçıldı.

Maliye Bakanlığı yetkilileri bu isimlerin son yıllarda ne kadar vergi verdiklerine bir bakar mı? Beyan ettikleri gelirleri ile ülkemizde vatandaşların girişleri “yasak” olan casinolarda yaptıkları harcamaları karşılaştırıp harekete geçer mi?

Maliye Bakanlığına çağrı yapıyorum, “daha ne duruyorsunuz?”