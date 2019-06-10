Özersay: "Rum tarafı sondaj çalışmaları konusunda barışçı yaklaşmazsa karşı tedbir alırız"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih gemisindeki mürettebata karşı tutumu hatırlatarak "barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağını" belirtti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis’te Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine ilişkin yapılan konuşmalar sırasında söz alarak konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.
Özersay Rum tarafının Fatih gemisindeki mürettebatın tutuklanması yöndeki girişimini anımsatarak bu tür davranışların doğru olmadığını kaydetti.
Özersay konunun barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağı uyarısında bulundu.
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