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Özersay: Rumlar kapıların açılması için öneri yaptı...

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Rum tarafı 21 Nisan’da yapılan iki toplumlu sağlık komitesi toplantısında iki taraf arasındaki kapılardan geçişlerin başlaması için bir öneri yaptı.
Özersay: Rumlar kapıların açılması için öneri yaptı...

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Bir süredir söylediğimiz husus dün Rum basınında yer alan haberle doğrulandı. Rum tarafı 21 Nisan’da yapılan iki toplumlu sağlık komitesi toplantısında iki taraf arasındaki kapılardan geçişlerin başlaması için bir öneri yaptı. Ancak hemen ertesinde güney üç hafta kapandığı için bu öneri görüşülüp karara bağlanamadı. Şimdi top bizim taraftadır. Biz de bu öneriye dönük olarak hangi şartlarla (aşılı olmak veya son 24 saatte yapılmış pcr testi olması, geçişin günü birlik olması vb) geçişlerin başlamasını istediğimizi hemen ortaya koymalıyız.

Yani Rum tarafı iddia edildiği gibi kapıların açılmasına bu saatten sonra karşı çıkamaz çünkü açılma önerisi bizzat o taraftan geldi. Bizim asıl dikkatli olmamız gereken husus ise sadece bazı kapıların değil tümünün eş zamanlı açılmasında ısrarcı olmaktır. Çünkü özellikle bazı kapıların mesela Lokmacı ve Derinya kapılarının açılması bizim için yaşamsaldır.

Özetle “Rum tarafı açmak istemez” söylemi arkasına saklanmak yerine hemen harekete geçilmeli ve Bayram ertesi bu açılım hayata geçirilmelidir çünkü bu GERÇEKÇİ ve GEREKLİ bir açılımdır.

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