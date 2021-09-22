Özersay: Sahte Adapass skandalında kimin ismi gizleniyor?

İşte açıklama;

Sahte Adapass skandalıyla ilgili bu sabah sadece bir kişinin mahkeme önüne çıkarıldığı ve tutuklandığı yer aldı basında. Oysa bize gelen bilgi bir değil İKİ KİŞİNİN Mahkeme önüne çıkarIlıp tutuklandığı yönündedir. Burada devletin kurumları bilerek ve isteyerek birilerinin ismini mi gizliyorlar? Yoksa mesela bu işin ucu bazı “önemli” şahsiyetlere kadar uzandığı için habere karartma mı uygulandı?

Herkes suçu mahkeme tarafından kanıtlanana değin suçsuzdur elbet, yani suçsuzluk karinesi denilen bir şey va￼r. Ama Mahkeme iki kişi için tutuklama emri verdiyse bunlardan birisi neden gizleniyor? Kim gizliyor? ￼