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Özersay: "Sahte Diplomalarla İlgili olanlar UBP Kurultayı'nda çeşitli pozisyonlara getirildi"

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Özersay, sahte diploma skandallarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özersay, sahte diploma aldığı iddia edilen kişilerin, polis soruşturmalarına ve yargı süreçlerine rağmen bir partinin meşhur kurultayında çeşitli pozisyonlara getirildiğini vurgula
Özersay: "Sahte Diplomalarla İlgili olanlar UBP Kurultayı'nda çeşitli pozisyonlara getirildi"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma skandallarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özersay, sahte diploma aldığı iddia edilen kişilerin, polis soruşturmalarına ve yargı süreçlerine rağmen bir partinin meşhur kurultayında çeşitli pozisyonlara getirildiğini vurguladı.

Özersay, sahte diploma iddialarına karışan kişilerin kurultayda parti meclisi üyesi, divan üyesi, ilçe kadın kolu başkanı gibi görevler aldığını belirterek, bu kişilerin hukuki süreçleri devam ederken, partideki etkin rollerinin altını çizdi. Ayrıca, bu kişilerin liderlik yarışında Ünal Bey'e destek verdiklerini ve fotoğraf karelerinde sıkça yer aldıklarını ifade etti.

Özersay, masumiyet karinesine dikkat çekerek, mahkeme kararı çıkana kadar kimsenin suçlu kabul edilemeyeceğini söyledi. Ancak, sahte diplomalarla ilgili iddiaların ve delillerin ortada olduğunu, polis soruşturmaları ile bu durumun gün yüzüne çıktığını belirtti. Özersay, konu hakkında mahkemelerin karar vereceği günü beklediğini ifade ederken, Ünal Bey'e yönelik eleştirilerini de ironik bir şekilde dile getirdi: "Allah hepimizi Ünal Bey'e bağışlasın."

İşte açıklamanın tamama;

 

---SAHTE DİPLOMA aldığı iddiasıyla tutuklanan ve şu anda tutuksuz yargılanan bir kişi MEŞHUR KURULTAYDA PARTİ MECLİSİ ÜYESİ seçildi;

---SAHTE DİPLOMA aldığı ve tedavüle sürdüğü iddiasıyla hakkında polis soruşturması başlatılan bir milletvekili MEŞHUR KURULTAYDA olası SAHTEKARLIKLARI ve HUKUKSUZLUKLARI önlemek için DİVAN ÜYESİ yapıldı;

---SAHTE DİPLOMA aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturması olan, mahkeme önüne çıkarılan ama basın fotoğraf almasın diye ayrıcalıklı muamele yapılan ve soruşturması devam eden bir kişi MEŞHUR KURULTAYDA İLÇE KADIN KOLU BAŞKANI seçildi;

---SAHTE DİPLOMA aldığı ve devlete vererek maaş artışı aldığı iddiasıyla tutuklanan, hakkında polis soruşturması olan ve şu anda tutuksuz yargılanan bir başka kişi MEŞHUR KURULTAYDA Ünal beyin yanı başından ayrılmadı, her fotoğraf karesine girerek arkada heyecanla alkış tutu;

---SAHTE DİPLOMA aldığı iddiasıyla polis tarafından ifadesi alınan ancak tutuklanmayan bir başka kişinin milletvekili olan eşi MEŞHUR KURULTAY sürecinde Ünal beye tam destek verdi, yanından ayrılmadı;

---SAHTE DİPLOMA aldığı ve devlete vererek maaş artışı aldığı iddiasıyla tutuklanan, hakkında polis soruşturması olan ve şu anda tutuksuz yargılanan bir başka kişi MEŞHUR KURULTAY sürecinde Ünal beyin ziyaretlerinde yanından ayrılmadı, fotoğraf karelerine girdi, eski başkanıyla birlikte Ünal beyin peşinden koşup durdu.

Sonuçta MASUMİYET KARİNESİ var değil mi? Kimse mahkeme tarafından suçlu olduğu karara bağlanmadıkça suçlu kabul edilemez, masum olduğu varsayılır. Polis aramasında evde bulunan sahte diplomalardan, personel dairesine verilen ve maaş artışı alınan sahte diplomalara, bu sahte diplomaları hazırlayıp bu kişilere verenlerin açık şahadetlerine ve bu kişilerin bazılarının basında aleni olarak sahte diploma aldıklarını kabul ettikleri ama “kandırıldıklarını” söyledikleri beyanatlara varıncaya kadar pek çok şey ORTADA ve herkesin GÖZÜ ÖNÜNDE CEREYAN ETTİ, Polis tarafından mahkemeye sunuldu. Mahkemelerimizin karar vereceği o gün elbet gelecek.

O güne kadar ALLAH HEPİNİZİ ÜNAL BEYE BAĞIŞLASIN.

 

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