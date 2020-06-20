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Özersay: “Sanırım giderek insani değerlerimizi de kaybediyoruz...”

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Ülkemizde, beyin tümörü olan, İngiliz vatandaşı bir hasta ile ilgili paylaşım yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Sanırım giderek insani değerlerimizi de kaybediyoruz...” ifadelerini kullandı.
Özersay: “Sanırım giderek insani değerlerimizi de kaybediyoruz...”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Sanırım giderek insani değerlerimizi de kaybediyoruz...” başlıklı paylaşımında, ülkemizde evi bulunan bir İngiliz vatandaşının beyninde tümör olduğunu belirtti.

Söz konusunu kişinin çok ağır bir ameliyat geçireceği için bir yandan İngiliz Yüksek Komiserliği’nin başvurarak, diğer yandansa ailesinin Londra Temsilciliğimize başvurarak yardım talep ettiğini aktaran Özersay, “Burada yapılacak beyin ameliyatı ertesinde çok ağır ve zor bir dönem geçireceği için (kemoterapi) bahse konu anneye bu ağır ameliyat ertesinde yatılı olarak geçireceği dönemde bakıcılık yapmak üzere İngiliz vatandaşı kızının 1 Temmuzdan önce ülkemize gelişine izin vermemiz isteniyor” ifadelerini kullandı.

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