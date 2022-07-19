HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel'in kabine değişikliğine ilişkin iddialara yanıt verdiği açıklamasına işaret ederek, "Bakan değişecekse ona ben karar veririm’ demek inandırıcı mıdır?" diye sordu

HP Genel Başkanı Özersay, “Sanki Bakanlar Kurulu listesinin bir süredir önceden Türk Hükümetinin onayına sunulduğunu bilmeyen var!” dedi.

Özersay, “Sanki bazı bakanlar “kabinede mutlaka olacak” diye şart koşulduğunu, hatta bu şart yerine gelmezse Başbakana Türkiye’ye gitmesi için davet bile gelmiyor olduğunu bilmeyen var!” ifadelerini kullandı.

“Sanki bir Başbakanın bir bakanı görevden almak isterken Başbakanlığı dahi yitirdiğini hep birlikte yaşamadık!” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Şimdi bütün bunların üzerine eyiden gayrımeşru da bir hükümet varken ‘Bakan değişecekse ona ben karar veririm’ demek inandırıcı mıdır?

Bütün bunlar, olup bitenler sineye çekildiği, sıradan tepkiler verildiği ve zamanla kanıksandığı için yaşanıyor. Sineye çekmemek, normalleştirmemek gerek. Gayrımeşru hükümetle meşruymuş gibi ilişki kurmamak gerek…”