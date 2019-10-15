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Özersay: Seçilmiş kişilere hakaret etmeye kimsenin hakkı yok

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Kudret Özersay: Cumhurbaşkanı da başbakan da bakanlar da eleştirilebilir ancak kimsenin ölçüyü kaçırıp seçilmiş kişilere hakaret etmeye hakkı yoktur
Özersay: Seçilmiş kişilere hakaret etmeye kimsenin hakkı yok

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün akşam BRT’de katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi. Özersay, kimsenin eleştiriler üzerinden mağduriyet yaratmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı da başbakan da bakanlar da eleştirilebilir” dedi. Özersay programda dikkat çekmek istediği konuları bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tekrar paylaştı.

İşte Özersay’ın o paylaşımı:

Politikalar eleştirilebilir, bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da Başbakan’ı da Bakanları da gerek yaptıkları, gerekse yapmadıkları şeyler nedeniyle eleştirilebilir. Bunun üzerinden mağduriyet yaratıp ağlamaklı hallere girmenin gereği yoktur. Ancak ölçüyü kaçırıp da Kıbrıs Türküne ya da bu Halkın iradesiyle seçilmiş temsilcilerine hakaret etmeye, bu makamları ve devleti yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Maalesef izlenen siyaset, özellikle de kullanılan üslup gerek KKTC-Türkiye ilişkilerine gerekse Kıbrıs Türk Halkının Türkiye’deki imajına zarar vermiştir. Ülke içinde toplumun farklı kesinlerini de, ülkemizin Türkiye ile olan ilişkilerini de germiştir.

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