Özersay: Seçim Ertesinde Uzun Ömürlü Uyumlu Bir Koalisyonla İstikrar Mümkün

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay kısır tartışmalarla vakit geçiren değil toplum yararı için sorunların çözümüne odaklanacak olan bir hükümete ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek bu zor günlerin geride kalacağını söyledi. En erken zamanda seçimle Halk iradesinin yenilenmesinden sonra uzun süre görev yapacak, başlatacağı projeleri tamamlayacak istikrarlı ve uyumlu bir hükümetin kurulmasının ülke menfaati için gerekli olduğuna dikkat çeken Özersay “Bir dönemin sonuna geldik, bu hükümetin eğreti olduğunu ve ülkeye bir şey katmayacağını söylemiştik, haklı çıktık. Şimdi ileriye bakmalıyız, yakın gelecekte bir seçim ertesinde yeni bir koalisyon hükümeti gündemimizde olacak. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere hızla ayak uydurabilen ve kendi menfaatini değil toplum menfaatini düşünen istikrarlı ve uyumlu bir hükümete olan ihtiyaç artık çok aşikardır ve bu şartlarda tek gerçekçi çıkış yolu da budur” ifadelerini kullanan Kudret Özersay covid salgını nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik krizlerin yarattığı risklere ve fırsatlara dikkat çekti. Özersay Halkın Partisi’nin koalisyonlara dair yaşadıkları sonucunda bazı dersler çıkardığını ve bu tecrübesiyle seçim ertesinde hükümette halkın sorunlarının çözülmesine katkı koymaya hazır olacağına işaret etti.

“DÜNYA EKONOMİSİNDE RİSKLER YANINDA FIRSATLAR DA ORTAYA ÇIKTI”

Dünya genelinde özellikle konteyner konusunda uluslararası taşımacılık alanında ciddi sıkıntılar ve fiyat artışları yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay “Gıda zinciri belirli noktalarda özellikle taşımacılık ayağında ciddi kesintilere uğramış durumda ve bu da fiyat bağlamında ciddi artışları tetikledi. Enerji alanında da dünya genelinde bir kriz yaşanıyor. Dünya ekonomisinde ortaya çıkan bu riskler aynı zamanda bazı fırsatları da içerisinde barındırıyor. Ülke içindeki kısır tartışmalardan uzak durup dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecek istikrarlı ve uyumlu bir hükümet ekonomik alanda bazı reform nitelikli adımlar atmak zorunda olacak. Özellikle uzun süredir ertelenen elektrik zammı nedeniyle ve maliyenin borç yükü dikkate alındığında ülkeyi ekonomik anlamda zor bir dönemin beklediği ortadadır. Ancak sorunların çözümü çaba ortaya koymak ve cesaret göstermek gerekir. Halkın Partisi, seçim ertesinde yeni hükümet oluşumunda görev ve sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Önümüzdeki aylar bazı açılardan zor olacak ama kimsenin umutsuzluğa kapılmaması lazım. Dünya ve ülkemiz geçmiş yıllarda çok daha zor günlerden geçti ama krizler ekonomik fırsatları da beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEYİ DEĞİL KENDİNİ DÜŞÜNENLERLE YOL ALINMAZ”

Özersay yaptığı açıklamada yıllardır ülkeyi değil kendini düşünenlerin görev aldıkları dönemlerde bir arpa boyu yol alınmadığını ancak seçmenlerin de daha sorgulayıcı olması gerektiğini dile getirerek “toplum olarak bu kadar yıldır yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız. Ülkeyi değil kendini düşünenler sadece siyasette değil, seçmenler arasında da vardır. Oysa bu düşünceye sahip olanlarla bir yol alınamayacağı çok açıktır. Bunun için artık bu ülkeyi seven herkesin toplumsal düşünme çabası içine girmesi, kişisel menfaati uğruna ülkenin geleceğini vizyonu olmayan kişilerin ve partilerin eline vermemesi gerekir. Yakın gelecekte yapılacak olan seçimde artık bilinçli ve sorumluluk sahibi vatandaşlarımızın geçmişe göre çok daha fazla iradesini sandığa yansıtması gerekir, oy kullanmaya gitmesi gerekir. Çünkü aksi durumda yani sandığa gidilmediğinde adeta şikayet ettiğimiz kesimlere oy vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.