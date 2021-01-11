Özersay: Seçime Varız Ancak Erken Seçim Ülkeyi Sadece Kaosa Sürükler

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığı adaylığının yeterli oyu alamayarak adaylığının reddedilmesi üzerine kürsüye çıkarak erken seçim çağrısı yapan Başbakan Ersan Saner’e cevaben söz aldı ve herkesi sağduyulu davranmaya davet etti.

Özersay, Halkın Partisi’nin en baştan itibaren hükümetin doğal değil, eğreti bir hükümet olduğunu söylediklerini belirterek, “Kendi içinde meclis başkan adayı olarak gösterdiği isim için birlikte hareket edip sahip çıkamayan bir hükümetin ülkenin sorunlarını nasıl çözeceği konusunda ciddi soru işaretlerimiz zaten vardı” dedi.

Özersay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir oylamadır, demokratik bir karardır. Biz ısrarla UBP’nin ve hükümetin kendi aday gösterdiği isme sahip çıkması gerektiğini vurguladık. Hala daha aynı ısrarımız devam etmektedir. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bundan sonra aynı isimde ısrar etmek ve olmadığı takdirde de erken seçim kartı ortaya koymak tabii ki sizin kararınızdır saygı duyarım. Ama bir gerçek vardır; ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak olursa ülkeyi kaosa sürüklemekten başka bir anlam ifade etmez. Halkın Partisi olarak seçim yönünde bir irade ortaya çıkarsa seçime de varız. Meclis iradesine ve gösterdiğiniz adaya saygı nedeniyle bu aşamaya gelinmemeliydi. Hepimiz görev ve sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz.”