  • BIST 5.626,49
  • Altın 1474.015
  • Dolar 23.3809
  • Euro 25.0957
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Özersay: Seçimin masraflarının sorumlusu kararı alanlardır!

» »
HP Akçay'da vatandaşlarla bir araya geldi… Özersay: Bu ara seçimi yapmayabilirlerdi…
Özersay: Seçimin masraflarının sorumlusu kararı alanlardır!

A-AA+

Halkın Partisi (HP) köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Akçay’da vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerini paylaştı ve sorunları dinleyerek soruları cevaplandırdı.

Köylülerin yoğun katılım gösterdikleri ziyarette Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı konuşmada şu konulara değindi.

“Neredeyse bir yıldır temel ihtiyaç ürünlerinde, temizlik ürünlerinde ve çocuk bezi gibi ithal ürünlerde KDV ve fonların sıfırlanması çağrısı yapıyoruz. Aylardır söylememize rağmen bir adım atmadılar. Sekiz ay önce çalışma başlattıklarını söylediler ancak sekiz aydır ses seda çıkmadı. Şimdi döviz krizi alım gücünü eritti ve Halkın Partisi olarak geçen hafta bir kez daha KDV ve fonları sıfırlayın, raflarda fiyat denetimi yapın çağrısı yaptık. Şimdi gecikmeli olarak Ünal bey KDV sıfırlaması olacağını söylüyor. Aylar sonra dediğimize geldiler ama bakalım uygulamayı becerebilecekler mi?”  

Geçtiğimiz hafta yaşanan döviz krizi üzerine beş maddelik bir önlem paketi önerdiklerini de anımsatan Kudret Özersay “KDV ve fon sıfırlamak kendi başına piyasada ucuzlama getirmez. Bunu yapmazdan önce ithalatçıları, toptancıları toplayıp bir anlaşmaya varmanız lazım. Siz bu adımı atacaksınız ama karşılığında raflarda fiyat indirimi gelmeli. Bunun için de denetim yapmalısınız, fiyatları indirmezlerse gerekirse sıfırlama uygulamasına son vereceğiniz uyarısını da önceden yapmalısınız” dedi.

Akçay ziyareti sırasında Özersay’a HP Genel Sekreteri ziraat yüksek mühendisi Turgut Alas, Güzelyurt İlçe Başkanı Aykut Erişir, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve kimi PM ve MYO üyeleri eşlik etti.

Vatandaşların bölgeyle ilgili sorunlarını dinleyen Halkın Partisi yetkilileri bu sorunları kamuoyunun gündemine getirme sözü verdi.

“BU ARA SEÇİMİ YAPMAK ZORUNDA DEĞİLLERDİ, O NEDENLE SEÇİMİN SORUMLUSU OY BİRLİĞİ İLE SEÇİM KARARI ALANLARDIR”

Akçay köyünde vatandaşların sorularını da yanıtlayan Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletvekili sandalyesi için bu seçimi yapmak zorunda değillerdi. Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçildiğinde nasıl ki boşalan bir sandalye için seçim yapmadılar şimdi de yapmayabilirlerdi. Üstelik tüm siyasi partiler bunun yapılmasına karşı olduğunu söylüyor madem ki o zaman sayın Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendiği gibi burada da o formül uygulanabilirdi. Kaldı ki geçen yıl belediye seçimleri Haziran’da yapılmalıydı ancak Aralık ayında yapma yoluna gittiler. Üstelik Anayasa bir yıl içerisinde erken seçim kararı alırsanız bu türden ara seçimleri yapmayabilirsiniz ifadesini de içeriyor. Yani istenilseydi bu bir vekil sandalyesi için ara seçim yapılmayabilirdi. O nedenle bu seçimin de masraflarının da sorumlusu, Meclis’te oybirliği ile seçim yapma kararı alanlardır.”

“BU NE PİŞKİNLİK NE AYMAZLIKTIR!”

Özersay, “Sen halk iradesini yok sayarak gayrimeşru hükümet kuracaksın, ülke demokrasisini ayaklar altına alacaksın ve dönüp sorumluluğu bu rezilliklere karşı tepki koyan Halkın Partisine atacaksın! Bu ne pişkinlik, ne aymazlıktır. Hem suçlu hem güçlü misali! Meclis’ten çekilme kararına neden olan nedir? Kimdir? UBP-DP ve YDP’nin demokrasi ayıbı yaratarak demokrasiyi ayaklar altına almaları değil mi? Bu durumda sorumluluk kimdedir? Bu ayıbı yapanlarda mı, yoksa buna tepki koyma cesareti gösteren Halkın Partisi’nde mi? “Hırsızın hiç mi suçu yok” lafı tam bu durumu tarif ediyor” dedi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk kompostlama tesisi Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediyesi tarafından faaliyete geçiriliyor11 Haziran 2023 Pazar 13:09
  • Bir mutluluk hikayesi... “SOS annem, en büyük şansım”11 Haziran 2023 Pazar 12:44
  • Gazimağusa ve Girne’de trafik kazası… Alkollü araç sürücüleri tutuklandı11 Haziran 2023 Pazar 12:12
  • Zorlu Töre'nin Ankara'daki patlamayla ilgili mesajı...11 Haziran 2023 Pazar 12:03
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak11 Haziran 2023 Pazar 11:52
  • Ülke Geneli Sıkı Denetim11 Haziran 2023 Pazar 11:40
  • Ersin Tatar: Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor11 Haziran 2023 Pazar 11:36
  • İki Farklı Kavga Çıktı! Burunları Kırıldı11 Haziran 2023 Pazar 11:33
  • Kolej giriş sınav sonuçları açıklandı!11 Haziran 2023 Pazar 10:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre’yi kabul etti11 Haziran 2023 Pazar 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti