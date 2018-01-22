Özersay: Şiddet içeren eylemler kabul edilemez

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Saldırılar kabul edilemez, akla mantığa sığmaz” ifadelerini kullandı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Saldırılar kabul edilemez, akla mantığa sığmaz” ifadelerini kullandı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Afrika gazetesinin yazdıklarına, görüşlerine katılmayabilirsiniz ki ben de 1974 müdahalesi ve Afrin konusunda yazdıklarına katılmıyorum, bunu protesto da edebilirsiniz ancak bugün yapılan ve şiddet içeren eylemler, saldırılar kabul edilemez, akla mantığa sığmaz, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve basın özgürlüğüne saldırıdır. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.