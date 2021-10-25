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Özersay: "Siyasetin, siyaset dışı aktörlerle kurmuş olduğu ilişkiler zinciri memleketi bu noktaya getirdi"

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Özersay: "Siyasetin, siyaset dışı aktörlerle kurmuş olduğu ilişkiler zinciri memleketi bu noktaya getirdi"
Özersay: "Siyasetin, siyaset dışı aktörlerle kurmuş olduğu ilişkiler zinciri memleketi bu noktaya getirdi"

HP Lideri Özersay Meclis kürsüsünde "Devletin kilitlendiği ve itibarına zarar veren bir noktaya sürüklendik. Temel sebep doğal olmayan yollardan metazori bir hükümetin kurulmaya çalışılmasıdır. Halk iradesine rağmen dışlardan destekle, yamalı bohça hükümetinin olmasıdır… Böyle bir yol tercih edilerek kurultaylardan nemalanma isteğidir… Bunu hatırlamakta yarar vardır: İlla bu hükümet olacak yaklaşımı. Bu halk, bu devlet bunu hak etmiyor. Tek sorumlusu bir kişidir, birkaç kişidir de doğru bir şey değil… Herkesin kendine pay ders çıkarması gerekir. Halkın da ders çıkarması gerekir. Siyasetin siyaset dışı aktörlerle kurmuş olduğu bu yamuk ilişkiler zinciri memleketi bu noktaya getirmiş durumdadır… Bu memleketin iyi bir yere gitmesini istiyorsak bunları düşünmeliyiz…”dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “hükmetti kurma görevini UBP kurultayından sonra vereceğim” açıklamasını da sert bir dille eleştiren Kudret Özersay “Ülkedeki seçimi, seçim tarihini sürekli bir partinin kurultayına bağlanması kadar küçük düşürücü bir şey olamaz. Burası bir parti devleri değilse bunu yapamazsınız. Bu yaklaşım hukuk devletine, demokrasiye yakışmaz. Kıbrıs Türk halkına yakışmaz…”diye konuştu.

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