Özersay son yayınlanan anketi beğenmedi!

Erken seçim tarihinin ortaya çıkması ile ülkede anketler de yayınlanmaya başladı.

HP Lideri Kudret Özersay Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yayınlanan anketleri dikkate almadığı mesajı verdi.

İşte o açıklama,

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan ANKETlere kulak asmış olsaydım, adaylıktan çekilmem gerekirdi. O dönem yapılan anketlerin pek çoğunun ÜÇ KATI, bazılarınınsa DÖRT KATI oy aldım. İsterseniz her gün anket yayınlayın, HALK kendi gücünün farkındadır. Vatandaş sesizdir, önüne anketör geldiğinde değil, sandık konulduğunda KONUŞACAK. Halkın iradesini satın alamayacağınızı kanıtladık, yine SATIN ALAMAYACAKSINIZ!

Kararlılıkla #Devam