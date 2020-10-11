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Özersay: Sonuçlar siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeyde

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Özersay: Sonuçlar siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeyde
Özersay: Sonuçlar siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeyde

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir...

Belli ki kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur. Demek ki Halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun. Bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanımda duran tüm yol arkadaşlarıma, destekleyen herkese yürekten teşekkür ederim.

Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir değerlendirme yapıp bundan sonrasına dair düşüncemi ve kararımı kamuoyu ile paylaşacağım.

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