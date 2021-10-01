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Özersay: Sorun meclisin kendisinde değil, böyle eğreti bir hükümet kurulmasındadır

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Başbakan Saner ve hükümete seslenen Özersay, “Kapatamadığınız Meclis’i açarak tarihi bir olay yaşattınız” dedi.
Özersay: Sorun meclisin kendisinde değil, böyle eğreti bir hükümet kurulmasındadır

ÖZERSAY

Saner’den sonra kürsüye gelen Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, bugün tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Başbakan Saner ve hükümete seslenen Özersay, “Kapatamadığınız Meclis’i açarak tarihi bir olay yaşattınız” dedi.

Yaz döneminde Meclis komitelerinin, istisnalar hariç çalıştırılmadığını, hükümetin kurultay hazırlığı yaptığını savunan Özersay, bunun Meclis çalışmalarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Meclis’in 2018-19-20’de ciddi bir nisap sorunu yaşamadığını söyleyen Özersay, “Sorun meclisin kendisinde değil, böyle eğreti bir hükümet kurulmasındadır” dedi.

Hükmet kurulmadan bir yıl önce olağan üstü koşullardan ötürü Meclis’te temsil edilen partilerden oluşacak geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulması önerisinde bulunduklarını söyleyen Özersay, UBP’nin bu öneriyi tartışmadan kapattığını belirtti.

Meclis’in bugün temsil ettiği iradenin 2018 yılında halkın seçtiği irade olmadığını söyleyen Özersay, HP’den ayrılan bağımsız milletvekilleri, YDP’de yaşananları buna örnek gösterdi.

“İRADENİN YENİLENMESİ KAÇINILMAZ”

 “Bu iradenin yenilenmesi kaçınılmazdır” diyen Özersay, hükümetin bu ayın içinde bir seçim yapılmasına yönelik sözü bulunduğunu, bu imzaya da sahip çıkılmadığını savundu.  

Özersay, halkın sesini duyabilecek, Türkiye ile ilişkilerde devleti ezdirmeyen, Anayasa ve yasalara saygı gösterecek, sağlık ve ekonomi yönetimini daha iyi bir noktaya çekecek bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Halkın zor günlerden geçerek bu noktaya geldiğini söyleyen Kudret Özersay, “Bu kötü durum geçicidir. Halkın iradesini yansıtacak hükümet seçimden sonra kurulacaktır. Her şey çok güzel olmasa da bugünkü kadar kötü olmayacaktır.” diye konuştu.

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