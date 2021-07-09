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Özersay: Söylediğiniz Hiç bir şeye itibar etmek mümkün değil!

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"Cumhurbaşkanı Kıbrıs’a geleli iki gün oldu hala Bakan atanmadı, Anayasal süre ihlal edilmeye devam"
Özersay: Söylediğiniz Hiç bir şeye itibar etmek mümkün değil!

Başbakan Saner Çalışma Bakanının atanması için Cumhurbaşkanının adaya dönmesni bekledğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs’a geleli iki gün oldu hala Bakan atanmadı, Anayasal süre ihlal edilmeye devam.

Söylediğiniz HİÇ BİR ŞEYE itibar etmek mümkün değil! Anayasa, hukuk, usul, adap hak getire…Hem devleti ve kurumlarını bu kadar yıprat, hem de “devlete sahip çıkıyoruz” edebiyatı yap!

Ne bu hükümet devam edebilir ne de bu çağ dışı siyaset anlayışı.

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