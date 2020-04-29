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Özersay: Sürece bağlı olarak kararlarımızı revize edebiliriz

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Bakanlar kurulu kararlarını açıklayan Kudret Özersay: Bu bir kriz yönetimidir sürece bağlı olarak kararlarımızı revize edebiliriz
Özersay: Sürece bağlı olarak kararlarımızı revize edebiliriz

Bugün alınan Bakanlar Kurulu kararlarını Kudret Özersay açıkladı.

Özersay'ın açıklamalarında işletmelerin açılmnasına dair iki tarih öne çıktı.

4 Mayıs ve 15 Mayıs 

4 mayıs'tan itibaren açılacak olan sektörler haricinde kapalı olacak sektörlerin 15 Mayıs tarihine kadar kapalı olacaklar. Ancak bunların otomatik açılacağı söz konusu değildir.

4 Mayıs'tan  itibaren açılacak işyerleri de ilanihayet açık kalacak demek değil. Kontrollü biçimde ilerlenecek. Değişen şartlar söz konusu olursa yeniden değerlendirilecek.

1. Turizm sektörü kapalıolacak

2. Bütün eğlence yerleri

3.Piknik olanları

4. Spor faaliyetleri

5. Toplu ulaşım kapalı olacak

 

 

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