Özersay: Tam bir otorite boşluğu ve keşmekeş

HP Genel Başkanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Şu anki görüntü tam bir otorite boşluğu ve keşmekeştir. Hükümet güven verecek sonuç alıcı ve anlamlı tedbirler almalıdır, almış gibi görünsün diye değil. Hangi yasak, hangi karar hala yürürlükte, hangisi ne zaman yürürlüğe giriyor belirsiz. Kamuoyuna şeffaf ve anlaşılır bilgi akışı sağlanmadığı sürece hiç bir şey öngörülebilir olmayacak ve bu güvensizlik ortamı piyasayı ve özellikle esnafı daha da vuracak. Hükümet en erken zamanda sağlık üst kuruluyla görüş birliği sağlayıp kamuoyuna mümkünse tane tane, anlaşılır bilgi vermelidir.