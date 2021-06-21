Özersay: Taşınmaz Mal Komisyonu 2 aydır toplanmıyor, üyeleri eksik

HP Lideri Kudret Özersay Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Taşınmaz Mal Komisyonu 2 aydır toplanmıyor, üyeleri eksik" olduğuna dikkat çekti.
Özersay TMK'nın Başkanı dahil eksik üyeleri olduğunu belirtti.
HP Lideri Kudret Özersay Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Taşınmaz Mal Komisyonu 2 aydır toplanmıyor, üyeleri eksik" olduğuna dikkat çekti.
Özersay TMK'nın Başkanı dahil eksik üyeleri olduğunu belirtti.
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