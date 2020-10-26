Özersay: Tatar, vekalet vermedi, Başbakanlık'la ilgili vekalet verilmedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, uyarılarına rağmen 'Cumhurbaşkanı' Ersin Tatar'ın herhangi bir bakana, Başbakanlık'la ilgili vekalet vermediğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, uyarılarına rağmen 'Cumhurbaşkanı' Ersin Tatar'ın herhangi bir bakana, Başbakanlık'la ilgili vekalet vermediğini söyledi.

"Bu sabah Başsavcı ile görüştüm, Sayın Tatar, başbakanken vekalet vermeliydi" diye Özersay, bunu yapsa dahi sorun olacağını, çünkü aslı olmadığı zaman vekaletin de düştüğünü ifade etti.

"Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda toplantısı yapamazsınız" diyen Özersay, "Tatar'a, bana değil parti içinde başkan adayı olmayacak birine Başbakanlık için vekalet vermesini önerdim, bunu yapmadı." dedi.