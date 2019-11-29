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Özersay, “ TC ile Libya arasındaki anlaşma, Rumların attığı adımların bertaraf edilmesi sonucunu doğuracak.

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Özersay, “ TC ile Libya arasındaki anlaşma, Rumların attığı adımların bertaraf edilmesi sonucunu doğuracak.
Özersay, “ TC ile Libya arasındaki anlaşma, Rumların attığı adımların bertaraf edilmesi sonucunu doğuracak.

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz yetki alanları anlaşması KKTC’de de yankı buldu…

Bölgedeki dengeleri değiştirecek potansiyele sahip anlaşmayı BRT’ye değerlendiren Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Anlaşma son derece yerinde ve zamanlı bir adımdır” dedi…

Özersay “Anlaşmanın, Rumların attığı adımların ve bölgeye kapatmaya dönük hareketlerinin bertaraf edilmesi sonucunu doğuracaktır” diye konuştu…

Berlin’deki görüşmenin hemen ardından RumTarafı’nın Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine son vermeye başlamasını istediğini hatırlatan Özersay, “ Türkiye bu uzlaşı ile Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakereleri, benim deniz alanı içindeki sahadaki faaliyetlerime engel teşkil etmeyecektir mesajı verdi” ifadelerini kullandı…

Anlaşmanın son derece yerinde ve zamanlı bir adım olduğunu belirten Özersay, “ Doğu Akdeniz Bölgesi’nin Doğusu ile ilgili atmış olduğumuz adımları tamamlayan bir gelişme olmuştur” dedi…

TC ile KKTC arasında 2011’de imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma anlaşmasını hatırlatan Özersay, anlaşma sonrası, kazı izinleri ve kazıları başlatmayla ciddi bir politika değişikliğine gittiklerini, sahaya indiklerini ve protesto eder durumdan çıkıp dengeyi kurduklarını söyledi…

Özersay,“Şimdi bu Doğu Akdeniz’in batı kısmı ile ilgili bu uzlaşı son derece önemli ve TC ile KKTC anlaşmasını tamamlayan bir şey” dedi… Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin özellikle ilişkilerinin iyi olmadığı İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi ülkelerle düşmanca bir tavırla işbirliği anlaşmaları yaparak havzayı hem Türkiye hem de Kıbrıslı Türklere kapatmaya dönük düşmanca bölgesel işbirliğine gittiğine işaret eden Özersay, “ TC ile Libya arasındaki anlaşma, Rumların attığı adımların ve bölgeye kapatmaya dönük hareketlerinin bertaraf edilmesi sonucunu doğuracak. Çünkü onun bütünlüğünü koparan ve bölen iki bölge arasında deniz yetki alanı vardır ve bize aittir biz bunu paylaşmaya anlaştık diyen bir anlaşmadır” dedi…

Berlin’deki görüşme ertesinde Rum Tarafı’nın Türkiye bölgedeki faaliyetlerine son vermeye başlamalı dediğini hatırlatan Özersay,“ Türkiye bu uzlaşı ile şu mesajı verdi: Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakereleri, benim deniz alanı içindeki sahadaki faaliyetlerime engel teşkil etmeyecektir… Durmayacağız, haklarımızı saha da arayacağız diyen bir anlaşma oldu” ifadelerini kullandı…

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın anlaşmayı kınamasını da değerlendiren Özersay,“Sanırım iyi bir şey yaptğımız için böyle bir tepki geldi… Diledikleri kadar kınayabilirler. Gerek Libya hele de Türkiye Cumhuriyeti, bu bölgeye bakan en uzun sahile sahip ülke olarak, uluslararasu hukukun gereği bu bölgenin dışında bırakılamazdı… Türkiye ve KKTC’nin haklarını yok saymaya çalıştıkları için, bu adım amaçlarını tersine çeviren bir adım olduğu için, rahatsız olmaları doğaldır” şeklinde konuştu.

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