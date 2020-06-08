Özersay :TC'nin o tarihteki durumuna bakılarak 1 Temmuz’da açılıp açılmayacağına karar verilecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşması ardından Meclis Genel Kurul’a, Hukuk Siyasi İlişkiler ve Dışilişkiler komitesinin gündeminde olan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının iç tüzüğün ilgili maddesine göre, AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komitesi gündemine alındığı bilgisi verildi.

ARIKLI

İç tüzüğün 62. maddesi uyarınca YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı söz aldı ve eylemler konusunda konuşma yaptı.

Her hafta Meclis açıldığında pandemi döneminde zarar gören kişilerin Meclis önünde eylem yaptığını ifade eden Arıklı, “Bu hükümetin bir özelliği var ağlayana meme var, ağlamayana yok” dedi.

Hükümetin ancak eylem yaparak sesini duyuranlara yardımcı olduğunu savunan, hükümet etmenin bu anlama mı geldiğini soran Arıklı, hükümetin reel sektöre yönelik tedbir almak için ne yaptığını sordu.

“Bu dönem taşın altına eliniz sokacağınız dönem” diyen Arıklı, 233 kişinin Kalkınma Bankası’ndan kredi alamadığını ve bu sebeple de bir çok iş yerinin açılamadığını söyledi.

Sicil affı konusunda bir an önce düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, yarın Turizm Seyahat Acenteleri Birliği’nin eylem yapacağını, bir yıl önce satılan paketler için sorunlar yaşandığını, KKTC’de bu konuda henüz çözüm üretilmediğini kaydett.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, Güneye geçişler konusunda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Güney’de çalışanların Meclis önünde yaptıkları eylemi anımsatarak, vatandaşların bu konuda çok ciddi şekilde duyarlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bu kişilerin geçiş tarihini sorduğunda Temmuz olarak bir tarih verildiğini belirtip, vakaların devam etmesi halinde bu durumun ne olacağını soran Ataoğlu, uzun bir süredir pandemiyle yaşandığını, çalışanların işlerine dönmeleri halinde Güneyde çalışan kişilerin çok dikkatli davranacaklarının bilinci içinde olduklarını kaydetti.

Ekonomik paketlerin açıklaması yapılmadan, paydaşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışılırsa eylemlerin azalacağına inanç belirten Ataoğlu, Kar-İş’in bugün dile getirdikleri taleplerine değinerek, bu istekler için çözüm odaklı davranılması gerektiğini vurguladı.

Seyahat acenteleri için gerekli açıklamaların yapılmadığını, ortada büyük bir muamma olduğunu söyleyen Ataoğlu, uçuşların sağlıklı devam ederek, charter seferlerin sağlıklı başlaması halinde belki Eylül-Ekim dönemi için turizmde bir hareketlenme olabileceğini kaydetti.

Ataoğlu, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, geçiş kapıları konusunda yaptığı konuşmada, pandeminin devam ettiğine işaret ederek, 10 Mart’tan önceki haftaya bakıldığında Rum tarafının geçiş kapılarını kapattığını anımsatarak, arkasına görülmeye başlayan vakalarla kapıların kapatılmasının o günler için doğru olduğunu kaydetti.

Daha sonra Pile’de yaşayan vatandaşların ülkelerine giremediklerini, sonrasında ise Güney’de iş yerlerinin açılmasıyla birlikte orada çalışan vatandaşların işlerine dönemedikleri için mağdur olduklarını aktaran Özyiğit, bu konuda yapılan görüşmeleri ve Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıyı anımsattı.

1 Temmuz’a kadar işçilerin orada kalması söylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Özyiğit, geçtiğimiz gülerde Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı ardından, bu konuda Bilim Kurulu Raporu’yla karar verileceğinin ortaya konduğunu, ancak şu ana kadar ortada bir rapor olmadığını söyled, bu raporun nerede olduğunu sordu.

Bir an önce Bilim Raporu’nun ortaya konmasını isteyen Özyiğit, neden kontrollü geçişlerin bugünden itibaren sağlanmadığını öğrenmek istediğini söyledi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, kapıların aslında kapalı olmadığını, deniz hava ve kara yolu gelişlerde karantina uygulaması olduğunu kaydetti.

İki lider arasında mutabakata değil görüş birliğine varıldığını, ancak hayata geçmesinin hükümetin kararıyla olabileceğine işaret eden Özersay, hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek, 1 Temmuz tarihin hükümetin ortaya koyduğunu belirtti.

Bunun Bakanlar Kurulu kararı olduğunu ifade eden Özersay, bu kararın tabi ki değişebileceğini, bu süreçte tek bir doğru olmadığını, bunun bir görüş doğrultusunda alındığını, Bilim Kurulu’nun bu tarihi işaret ettiğini anlattı.

Alanında uzman olan kişilerin görüşlerini ortaya koyduğunu, her durumda bir risk olduğunu ancak bunların oranın değiştiğini ifade eden Özersay, bu riskin sağlık altyapısının durumu ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

İşini kaybetme riski altında olanların 1 Temmuz’a kadar orada kalmayı kabul ettiğini söyleyen Özersay, çözüm olarak en azından çok kısmi olarak çalışıldığını, Cumartesi günü itibarıyla test yapmaya başlayanlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan kurulun ise ortaya koyduğu tespitlere değinen Özersay, Rum tarafının 8-9 Haziran’da yeni bir döneme gireceğini açıkladığını, bazı uçuşlara açılacağını söylediğini, dolayısıyla bunu açıklamamış olsaydı kapıların hemen açılabileceğini, ancak bu uygulamanın bir gözlemlenmesi gerektiğini, “bu çalışmayla ciddi bir sıkıntı yaşanması halinde, biz de yeni bir döneme, karantinasız döneme girilebilir dedik” dediklerini anımsattı.

Hangi ülkelerle açılım yapılabileceğini konusundaki çalışmayı Sağlık Bakanlığı’nın yapacağını, ülkeleri risk konusuna göre kategorize etmek konusunda bir görev üstlendiğini vurgulayan Özersay, Temmuz başı geldiğinde vakaların devam etmesi halindeki soruya karşılık ise, şartların sürekli değiştiğinin bilinciyle, risk çok artarsa Temmuz başında yeniden bir değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

Rum tarafının yapacağı uygulamanın bu bağlamda kendileri için aydınlatıcı olacağına işaret eden Özersay, oradaki tecrübeye binaen yeni bir takım tedbirler alınması gerekip, gerekmeyeceğini göreceklerini vurguladı.

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin o tarihteki durumuna bakılarak 1 Temmuz’da açılıp açılmayacağına karar verileceğini belirterek, bu konuda siyasi düşünülmediği ve düşünülmeyeceğini kaydetti.

Güneyde çalışanların ciddi bir sıkıntı yaşadıklarının farkında olduklarını ifade eden Özersay, kapanma sürecinde olduğu gibi, açılma sürecinde de sorunlara kayıtsız kalmayacaklarını söyledi.